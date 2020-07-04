Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин 

Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.

Сделанный итальянскими учеными анализ исследований за 2007-2013 годы показал, что в 25 из 32 таких работ выявлена взаимосвязь между низкими показателями витамина и повышенным риском развития артериальной гипертонии. Другая научная работа западных специалистов, которые изучили данные о здоровье 16603 мужчин и женщин старше 18 лет, показала, что у лиц с очень низкими показателями витамина D чаще случались инфаркт миокарда и инсульт.

«Дефицит витамина D рассматривается как дополнительный неклассический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении артериальной гипертонии», — написала Мурадян.

Она отметила, что важно знать уровень этого витамина в организме. Если наблюдается дефицит, то необходимо обратиться ко врачу и подобрать схему приема биодобавок.