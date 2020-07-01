В граничащей с РФ стране зафиксирована вспышка чумы

Национальный центр изучения зоонозных инфекций объявил в регионе карантин, сообщает CentralAsia. Уточняется, что он начал действовать в стране с 29 июня и продлится неопределенное время.

В больницу доставили 27-летнего мужчину и юную девушку (возраст не уточняется). Последняя находится в критическом состоянии, пишет издание. В начале болезни прямо контактировала с 60 людьми и косвенно — с 400.

Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жители Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.

Осенью 2019 года случай бубонной чумы фиксировали в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Диагноз был поставлен сельскому пастуху в хошуне Сыцзыван. Сообщалось, что до этого у 55-летнего мужчины зафиксировали легочную чуму, после того как тот употребил в пищу мясо дикого зайца.

Чума — это бактериальная болезнь, которая в первую очередь поражает диких грызунов. Она распространяется от одного животного к другому через блох. Люди, укушенные зараженной блохой, обычно заболевают бубонной формой чумы. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не лечить.