Около 17 млн тестов на коронавирус провели в России 

В России проведено 16,9 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19). Сутками ранее этот показатель составлял 16,6 млн Под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавируса находятся 310,7 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора

Согласно последним данным, в России за время пандемии выявлено 576,9 тысячи случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали восемь тысяч человек, выздоровели 334,5 тысячи заболевших.

РФ занимает третье место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. Её опережают США, где более 2,2 млн заразившихся, и Бразилия, в которой число заболевших превышает 1 млн человек.

Всего случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в 200 странах. Общее число заболевших превышает 8,4 млн человек. На сегодняшний день количество выздоровевших составляет 4,2 млн, умерших — 460 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что американские, иранские и китайские учёные установили связь между группой крови и тяжестью коронавируса. Соглансно результатам исследований, наибольший риск тяжёлого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), наименьший у — носителей группы O (I). Для групп крови В (III) и AB (IV) риск тяжёлой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.