Россиян призвали не стремиться быстрее переболеть коронавирусом 

Галина Кожевникова. Россиянам не стоит стремиться быстрее переболеть коронавирусом, чтобы получить иммунитет, потому что велики риски осложнений, а антитела появляются не у всех. К этому в разговоре с «Комсомольской правдой» призвала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН

Она отметила, что неправильно сравнивать новый вирус с детскими инфекциями вроде ветрянки, во-первых, потому что последняя намного лучше изучена. Коронавирус же появился совсем недавно, и ученые только раскрывают его особенности. Во-вторых, ветряная оспа считается детской болезнью, и несовершеннолетние легко переносят ее, а иммунитет к ней вырабатывается на всю жизнь.

«Пока рискованно это хождение [к инфицированным] и специальное заражение. К сожалению, мы пока еще не все на 100 процентов знаем о тяжелых формах [COVID-19]», — уточнила врач.