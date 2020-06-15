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Россиян призвали не стремиться быстрее переболеть коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Россиян призвали не стремиться быстрее переболеть коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Россиянам не стоит стремиться быстрее переболеть коронавирусом, чтобы получить иммунитет, потому что велики риски осложнений, а антитела появляются не у всех. К этому в разговоре с «Комсомольской правдой» призвала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
Она отметила, что неправильно сравнивать новый вирус с детскими инфекциями вроде ветрянки, во-первых, потому что последняя намного лучше изучена. Коронавирус же появился совсем недавно, и ученые только раскрывают его особенности. Во-вторых, ветряная оспа считается детской болезнью, и несовершеннолетние легко переносят ее, а иммунитет к ней вырабатывается на всю жизнь.
«Пока рискованно это хождение [к инфицированным] и специальное заражение. К сожалению, мы пока еще не все на 100 процентов знаем о тяжелых формах [COVID-19]», — уточнила врач.
Ранее профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова говорила, что лучше заразиться новым вирусом как можно позже, потому что сейчас нет эффективных препаратов и вакцины. Также со временем ученые смогут разработать новые и более результативные методики терапии.
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Новости , Галина Кожевникова , Джордж Мейсон , РУДН , Комсомольская правда
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