Врачи объяснили, как безопасно снять с одежды клеща

С марта по октябрь тысячи людей в России подвергаются укусам клещей. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы.

По словам врачей, клещи активны только в теплое время года. Наиболее опасными месяцами считаются май и июнь. Основными местами обитания клещей являются опушки леса и зоны вблизи водоемов.

По словам врача-инфекциониста Елены Кардоновой, человек не чувствует укуса клеща, так как слюна насекомого содержит анестетик и действует как обезболивающее средство. С момента попадания клеща на одежду человека до укуса проходит 1‒2 часа. У человека возможно появление ссадин и зуда на месте присасывания, которые возникают спустя 6‒12 часов.

Основными симптомами укуса клеща являются головная боль, тошнота, повышение температуры, а также боль в мышцах и суставах. Если вы обнаружили на себе клеща, то ни в коем случае нельзя трогать его голыми руками. Для снятия насекомого с одежды нужно использовать пинцет, салфетку или прочную нить. После удаления клеща необходимо обработать рану йодом или антисептиком. Затем стоит обратиться к врачу-инфекционисту.

При таком самостоятельном изъятии клеща нужно поместить в любую емкость со смоченным кусочком марли или ваты и отнести на обследование. Если при обследовании в нем будут обнаружены возбудители заболеваний, то врач назначит профилактическое лечение.