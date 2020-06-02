Мясников объяснил, что делать при скачках давления

Российский врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос пациентки, что делать при скачках давления. Женщина отметила, что у нее бывает низкое давление 90 на 60, после чего поднимается до 160 на 100, и добавила, что метеозависима.
Мясников дал совет в эфире программы О самом главном, видео опубликовано на YouTube.
— У вас в любом случае гипертония. Это достаточно выраженный подъем давления. Вам надо пойти и сделать мониторирование. На вас повесят суточный монитор и посмотрят, когда у вас пониженное давление, когда повышенное, в какие часы. Определятся, в какое давать таблетки, или вам достаточно похудеть, научиться бороться со стрессом и отказаться от соли, — объяснил медик.