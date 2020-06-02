Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач Александр Мясников объяснил, что делать при скачках давления 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Мясников объяснил, что делать при скачках давления
Фото: Вечерняя Москва
Российский врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос пациентки, что делать при скачках давления. Женщина отметила, что у нее бывает низкое давление 90 на 60, после чего поднимается до 160 на 100, и добавила, что метеозависима.
Мясников дал совет в эфире программы О самом главном, видео опубликовано на YouTube.
— У вас в любом случае гипертония. Это достаточно выраженный подъем давления. Вам надо пойти и сделать мониторирование. На вас повесят суточный монитор и посмотрят, когда у вас пониженное давление, когда повышенное, в какие часы. Определятся, в какое давать таблетки, или вам достаточно похудеть, научиться бороться со стрессом и отказаться от соли, — объяснил медик.
Видео дня. Названы продукты, несовместимые с лекарствами
Вечерняя Москва: последние новости
Стали известны самые частые осложнения после коронавируса Стали известны самые частые осложнения после коронавируса Старт обязательной маркировки лекарств в России начнется с 1 июля Старт обязательной маркировки лекарств в России начнется с 1 июля Профессор РАН назвал главную рекомендацию при лечении при коронавирусе Профессор РАН назвал главную рекомендацию при лечении при коронавирусе
Новости , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какая кровь считается самой дорогой в мире
Какая кровь считается самой дорогой в мире
Одна тест-картинка покажет, грозит ли вам Альцгеймер
Одна тест-картинка покажет, грозит ли вам Альцгеймер
Первые признаки тромба, которые опасно игнорировать
Первые признаки тромба, которые опасно игнорировать
Врач назвал главное правило при лечении COVID-19
Врач назвал главное правило при лечении COVID-19
Ученые выявили новую группу риска при COVID-19
Ученые выявили новую группу риска при COVID-19
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
06:04
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
ЗОЖ
Названы продукты, провоцирующие головную боль
06:11
Названы продукты, провоцирующие головную боль
ЗОЖ
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус Болезни и лекарства
Почему у вас дергается глаз
06:05
Почему у вас дергается глаз
ЗОЖ
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
00:57
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
Коронавирус
Ученый рассказал, как остановить COVID-19
00:57
Ученый рассказал, как остановить COVID-19
Коронавирус
Почему дети болеют COVID редко и легко
04:42
Почему дети болеют COVID редко и легко
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение