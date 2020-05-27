Кошку с новым коронавирусом изолировали в Москве 

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В Москве у домашней кошки обнаружили новую коронавирусную инфекцию, это первый подобный случай в России, сообщает «Интерфакс».

Животное ранее протестировали на Covid-19 — взяли мазки из горла и носа. С просьбой о проведении тестирования хозяин пятилетнего питомца обратился в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ».

«Исследование проводилось по технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР), оно показало положительный результат», — сказал замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.

Дополнительное тестирование подтвердило наличие в организме кошки Covid-19. Животное поместили на карантин по месту проживания хозяина.

По мнению ученых, кошки больше других животных восприимчивы к новому коронавирусу, так как имеют общие по строению с человеческими белки, через которые происходит заражение.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что пока коронавирус от домашних животных к человеку не передается.