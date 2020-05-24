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Российских медсестер заперли в морге после контакта с зараженным коронавирусом 

Lenta.ru 2 часа назад
Медсестер заперли в морге после контакта с зараженным
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Двух медсестер Архангельской центральной районной больницы под угрозой увольнения и уголовного преследования заперли на ночь в морге. Такое решение было принято из-за того, что они контактировали с зараженным коронавирусом пациентом, сообщает Poufu.ru.
Медсестры рассказали, что к ним приставили охранников, чтобы никто не сбежал. По словам женщин, 14 мая у 65-летней пациентки подтвердился коронавирус, в тот же день ее отправили в Уфу. Две медсестры проводили санобработку в отделении, после чего их решили изолировать. Женщины думали, что их отправят в общежитие для медработников, однако им предложили морг. По словам медсестер, они возмущались и плакали, однако главрач пригрозила отправить их в морг в наручниках.
Женщины рассказали, что в боксе в морге нет горячей воды, отопления, душа и мыла, «но больше всего угнетал запах трупов». На следующий день одной из женщин разрешили изолироваться в ее частном доме, так как она живет одна. Вторую, у которой дома находились родственники, отправили отрабатывать смену в провизорный госпиталь. К вечеру ее отпустили домой с условием, что если в больнице появится пациент с пневмонией или ОРВИ, ее вызовут.
Главврач больницы Людмила Хатмуллина рассказала, что медсестер отправили в изолятор в БАК-лаборатории, которая находится в одном здании с моргом. «Там они и ночевали, и там у нас постоянно работает человек, и запаха никакого нет», — отметила она. По словам Хамуллиной, схема работы госпиталя и изолятора согласована со всеми инстанциями.
В России за последние сутки зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481 в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.
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