«Думали, будет похоже на эпидемию гриппа»

Пандемия коронавируса серьезно увеличила нагрузку на работников здравоохранения. Врачам и медсестрам приходится работать в закрытых на карантин отделениях в ненормированном графике, не имея даже возможности увидеться с родными, чтобы не рисковать их здоровьем.

О том, как идет борьба с эпидемией, ко Дню медсестры ТАСС рассказали представительницы этой профессии.

Ожидания и реальность

Медсестра реанимационной бригады скорой помощи Антонина Гавришина призналась, что поначалу не догадывалась о масштабе пандемии.

"Страшно не было. Все думали, что это будет что-то похожее на эпидемию банального гриппа и не возрастет до таких масштабов",

— рассказала она.

Гавришина отметила, что и сейчас "панической боязни заразиться нет" — все сотрудники соблюдают меры предосторожности и сокращают общение с родственниками, чтобы не заразить их.

В отличие от своей коллеги, операционная медсестра Анастасия Климова испугалась, узнав о распространении коронавируса в России в марте.

"Конечно, было страшно, потому что ты не знаешь, с чем и когда тебе придется столкнуться!"

— вспомнила она.

Собранность и желание спасти

Нагрузка на врачей и медсестер особенно большая в отделениях реанимации и интенсивной терапии, рассказывают медработники.

"На работу приезжаю на минут 40 пораньше, к 7:20. В раздевалке меряю температуру, принимаю противовирусный препарат, получаю специальный костюм. Одеваюсь в хирургический костюм, затем в специальный. Прохожу через шлюз в приемный покой и приступаю к своим обязанностям",

— рассказала Анастасия Климова.

За шесть часов смены может приехать более 20 скорых с больными. Пациента проводят в палату, измеряют температуру, проверяют сатурацию, затем все приборы, которыми пользовались, обрабатываются спиртом. После оформляются необходимые документы, врач берет мазок на коронавирус с разрешения пациента, но только после рентгена принимается решение о госпитализации.

Реанимационная бригада скорой помощи, с которой работает Антонина Гавришина, перевозит пациентов с коронавирусом, либо оказывает экстренную помощь, если пациент задыхается или страдает от отека легких.

"Пока мы в работе, эмоций нет! Есть только собранность и желание спасти. А вот потом… Мы не запоминаем лица легких пациентов, а вот тяжелых — остаются в душе. При возможности всегда стараемся узнать дальнейшую судьбу пациентов",

— сказала она.

При этом медсестра обратила внимание на то, что люди часто паникуют и вызывают скорую даже при слабых симптомах.

"Люди вызывают сейчас экстренную службу на любой чих и температуру 37! Это неправильно!",

— отметила Гавришина.

Выздоровление при коронавирусе

По словам медсестры в терапевтическом отделении Боткинской больницы Нины Чефоновой, выздоровление зависит от иммунитета человека и того, как его организм борется с вирусом.

"При заболевании средней тяжести период выздоровления длится около двух недель. При тяжелой форме процесс восстановления может занять от трех до шести недель",

— поделилась она. Чефонова добавила, что некоторые пациенты искренне выражают благодарность, а другие "считают, что врачи и медперсонал обязаны делать все только для них".

Такого же мнения придерживается Антонина Гавришина.

"Сейчас в условиях пандемии люди стали более благодарными. Они стали понимать и осознавать, что нуждаются в медиках. И этого взгляда нам вполне достаточно! Но когда в знак благодарности нам дают баночку кофе или конфеты — это всегда приятно",

— поделилась медсестра.

В Нижегородском кардиоцентре, где работает Анастасия Климова, лечение пациентов длится от семи до 14 дней.

"Всем нужно разное время для выздоровления, потому что у всех разная степень тяжести и иммунитет у всех разный. Кому-то 14 дней будет достаточно, а кому-то и месяц нужен. В целом, в нашей больнице люди больше 14 дней не лежат",

— подчеркнула медсестра.