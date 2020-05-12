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«Думали, будет похоже на эпидемию гриппа»: медсестры о борьбе с коронавирусом 

ТАСС 6 часов назад
«Думали, будет похоже на эпидемию гриппа»
Фото: ТАСС
Пандемия коронавируса серьезно увеличила нагрузку на работников здравоохранения. Врачам и медсестрам приходится работать в закрытых на карантин отделениях в ненормированном графике, не имея даже возможности увидеться с родными, чтобы не рисковать их здоровьем.
О том, как идет борьба с эпидемией, ко Дню медсестры ТАСС рассказали представительницы этой профессии.

Ожидания и реальность

Медсестра реанимационной бригады скорой помощи Антонина Гавришина призналась, что поначалу не догадывалась о масштабе пандемии.
"Страшно не было. Все думали, что это будет что-то похожее на эпидемию банального гриппа и не возрастет до таких масштабов",
— рассказала она.
Гавришина отметила, что и сейчас "панической боязни заразиться нет" — все сотрудники соблюдают меры предосторожности и сокращают общение с родственниками, чтобы не заразить их.
В отличие от своей коллеги, операционная медсестра Анастасия Климова испугалась, узнав о распространении коронавируса в России в марте.
"Конечно, было страшно, потому что ты не знаешь, с чем и когда тебе придется столкнуться!"
— вспомнила она.

Собранность и желание спасти

Нагрузка на врачей и медсестер особенно большая в отделениях реанимации и интенсивной терапии, рассказывают медработники.
"На работу приезжаю на минут 40 пораньше, к 7:20. В раздевалке меряю температуру, принимаю противовирусный препарат, получаю специальный костюм. Одеваюсь в хирургический костюм, затем в специальный. Прохожу через шлюз в приемный покой и приступаю к своим обязанностям",
— рассказала Анастасия Климова.
За шесть часов смены может приехать более 20 скорых с больными. Пациента проводят в палату, измеряют температуру, проверяют сатурацию, затем все приборы, которыми пользовались, обрабатываются спиртом. После оформляются необходимые документы, врач берет мазок на коронавирус с разрешения пациента, но только после рентгена принимается решение о госпитализации.
Реанимационная бригада скорой помощи, с которой работает Антонина Гавришина, перевозит пациентов с коронавирусом, либо оказывает экстренную помощь, если пациент задыхается или страдает от отека легких.
"Пока мы в работе, эмоций нет! Есть только собранность и желание спасти. А вот потом… Мы не запоминаем лица легких пациентов, а вот тяжелых — остаются в душе. При возможности всегда стараемся узнать дальнейшую судьбу пациентов",
— сказала она.
При этом медсестра обратила внимание на то, что люди часто паникуют и вызывают скорую даже при слабых симптомах.
"Люди вызывают сейчас экстренную службу на любой чих и температуру 37! Это неправильно!",
— отметила Гавришина.

Выздоровление при коронавирусе

По словам медсестры в терапевтическом отделении Боткинской больницы Нины Чефоновой, выздоровление зависит от иммунитета человека и того, как его организм борется с вирусом.
"При заболевании средней тяжести период выздоровления длится около двух недель. При тяжелой форме процесс восстановления может занять от трех до шести недель",
— поделилась она. Чефонова добавила, что некоторые пациенты искренне выражают благодарность, а другие "считают, что врачи и медперсонал обязаны делать все только для них".
Такого же мнения придерживается Антонина Гавришина.
"Сейчас в условиях пандемии люди стали более благодарными. Они стали понимать и осознавать, что нуждаются в медиках. И этого взгляда нам вполне достаточно! Но когда в знак благодарности нам дают баночку кофе или конфеты — это всегда приятно",
— поделилась медсестра.
В Нижегородском кардиоцентре, где работает Анастасия Климова, лечение пациентов длится от семи до 14 дней.
"Всем нужно разное время для выздоровления, потому что у всех разная степень тяжести и иммунитет у всех разный. Кому-то 14 дней будет достаточно, а кому-то и месяц нужен. В целом, в нашей больнице люди больше 14 дней не лежат",
— подчеркнула медсестра.
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Новости , ИТАР-ТАСС
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