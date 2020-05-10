Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пожарный рассказал о самом сложном моменте при возгорании больницы в Москве 

Lenta.ru и ещё 38 19 часов назад
Пожарный рассказал о самом сложном моменте при возгорании больницы в Москве
Фото: Lenta.ru
Пожарный, принимавший участие в ликвидации возгорания в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, раскрыл подробности происшествия, пишет ТАСС.
По его словам, пожарные и врачи сумели не допустить большого количества жертв при возгорании больницы, где лечатся зараженные коронавирусом пациенты. Самым сложным моментом оказалось спасти нетранспортабельных людей, которые были подключены к аппаратам Искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Отключать аппараты было нельзя, от аккумулятора они могли бы работать считанные минуты», — сказал он.
Чтобы пациенты не задохнулись, пожарные открыли окна и загерметизировали двери. Прибывшие медики отключили пациентов от аппаратов ИВЛ, подключив их к мешку Амбу для ручной вентиляции легких.
Собеседник издания отметил, что пожары такого плана страшны тем, что люди не могут спастись сами. Больше всего от огня пострадала палата, где начался пожар.
Пожар в лечебном здании Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого произошел вечером в субботу, 9 мая. Возгорание началось в палате на первом этаже шестиэтажного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.
Видео дня. Когда хруст в суставах грозит артритом
Последние новости
В ВОЗ заявили о возможном достижении пика эпидемии коронавируса в России В ВОЗ заявили о возможном достижении пика эпидемии коронавируса в России Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 200 тысяч Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 200 тысяч
Комментарии
Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как вывести из организма вызывающие рак вещества
Как вывести из организма вызывающие рак вещества
ВОЗ усомнилась в уханьском источнике коронавируса
ВОЗ усомнилась в уханьском источнике коронавируса
Россиянам объяснили, как носить маску в дождь
Россиянам объяснили, как носить маску в дождь
Россиянам объяснили особенности ношения масок
Россиянам объяснили особенности ношения масок
10 699 новых случаев COVID-19 выявлено в России
10 699 новых случаев COVID-19 выявлено в России
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как правильно чистить уши
06:06
Как правильно чистить уши
ЗОЖ
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
05:18
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Где нашли первых зараженных коронавирусом
04:44
Где нашли первых зараженных коронавирусом
Коронавирус Болезни и лекарства
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Предсказан пик коронавируса в регионах
00:16
Предсказан пик коронавируса в регионах
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение