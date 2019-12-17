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Аллергологи дали рекомендации по выбору новогодней елки 

Газета.Ru 3 часа назад
Аллергологи дали рекомендации по выбору елки
Фото: РИА Новости
Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова отметила, что аллергические реакции могут начаться из-за искусственной ели, передает РИА "Новости", ссылаясь на опрошенных экспертов.
По ее словам, лучше всего выбрать натуральное дерево.
Специалист рассказала, что искусственные елки, находясь в теплом помещении, могут выделять разные хлорсодержащие вещества, которые раздражают слизистые органы дыхания и могут стать причинами появления першения в горле, заложенности носа, кашля, а также зуда глаз.
Логинова уточнила, что в елках может накапливаться бытовая пыль. При этом она несет в себе пылевых клещей.
В свою очередь врач-аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих рассказала о побочных действиях от естественных елей. По ее словам, они могут возникнуть у людей, страдающих от аллергии на пыльцу хвойных деревьев.
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Теги:
Новости , РИА Новости
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