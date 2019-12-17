Аллергологи дали рекомендации по выбору елки

Аллергологи дали рекомендации по выбору новогодней елки

Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова отметила, что аллергические реакции могут начаться из-за искусственной ели, передает РИА "Новости", ссылаясь на опрошенных экспертов.

По ее словам, лучше всего выбрать натуральное дерево.

Специалист рассказала, что искусственные елки, находясь в теплом помещении, могут выделять разные хлорсодержащие вещества, которые раздражают слизистые органы дыхания и могут стать причинами появления першения в горле, заложенности носа, кашля, а также зуда глаз.

Логинова уточнила, что в елках может накапливаться бытовая пыль. При этом она несет в себе пылевых клещей.

В свою очередь врач-аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих рассказала о побочных действиях от естественных елей. По ее словам, они могут возникнуть у людей, страдающих от аллергии на пыльцу хвойных деревьев.