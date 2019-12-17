Названы самые востребованные в Новый год лекарства

Названы самые востребованные в новогодний период лекарства

В России в новогодний период существенно растёт спрос на лекарства против простуды и гриппа. Так, средненедельные продажи противовирусного средства для местного применения (назальная мазь) с середины декабря до середины января вырастают на 66% и составляют 249,4 тысячи упаковок (в остальное время продают в среднем 150,2 тысячи упаковок в неделю). Об этом NEWS.ru сообщили в исследовательской компании DSM Group, которая провела анализ продаж фармацевтических препаратов за 2015–2018 годы.

Кроме того, становятся более востребованными иммуномодуляторы, предназначенные для профилактики и лечения вирусных заболеваний (продажи одного из видов вырастают с 199,3 тысячи до 314,9 тысячи упаковок; +58%), а также порошки для приготовления раствора против симптомов ОРЗ и простуды (продажи одного из видов вырастают с 152,8 тысячи до 238,8 тысячи упаковок; +56%).

В число самых покупаемых россиянами препаратов также входит спрей для лечения заболеваний носа, муколитическое и отхаркивающее средства.

Стоит отметить, что в натуральном выражении наибольшие новогодние продажи приходятся на парацетамол (в среднем 1,2 млн упаковок в неделю). Его покупают на 14% чаще, чем в другое время.

Даже если не болеют, то запасаются «на всякий случай» противопростудными и противовирусными препаратами, — рассказали в DSM Group.

Последствия праздников на себе ощущают и медики, рабочая неделя которых начинается с 2 января. Как рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа, от переедания в новогодний период обостряются все болезни, включая респираторные.

В основном это интоксикация и переедание — первое, что серьёзное бывает. И, конечно, аллергии. Потому что смешение многих компонентов продуктов способно вызвать интоксикацию и обострение любых заболеваний кишечной флоры, отравления, диарею. Поэтому с этим обращаются постоянно, — пояснила Лапа.

Врач добавила, что люди часто занимаются самолечением. Рост продаж лекарств она объяснила в том числе тем, что аптеки не работают в Новый год. Кроме того, граждане закупаются препаратами перед отъездом за границу.