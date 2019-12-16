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Названы профессии, связанные с риском развития рака мочевого пузыря 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Кто подвержен риску развития рака мочевого пузыря
Фото: Вечерняя Москва
Уролог Герсон Людек назвал факторы риска рака мочевого пузыря, на развитие которых влияет профессиональная деятельность человека.
По его мнению, в зоне риска находятся люди, которые в течение долгих лет работают со смолами, краской и другими токсичными материалами. Диагноз онкология ставится мужчинам и женщинам после 70 лет.
Также причиной образования рака является курение. Из-за этой вредной привычки появляются около 50 процентов злокачественных опухолей.
Специалист добавил, что у мужчин риск развития рака мочевого пузыря в три раза выше, чем у женщин. Под влиянием токсинов также можно получить инфекцию мочевыводящих путей, передает Focus Online.
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