Кто подвержен риску развития рака мочевого пузыря

Названы профессии, связанные с риском развития рака мочевого пузыря

Уролог Герсон Людек назвал факторы риска рака мочевого пузыря, на развитие которых влияет профессиональная деятельность человека.

По его мнению, в зоне риска находятся люди, которые в течение долгих лет работают со смолами, краской и другими токсичными материалами. Диагноз онкология ставится мужчинам и женщинам после 70 лет.

Также причиной образования рака является курение. Из-за этой вредной привычки появляются около 50 процентов злокачественных опухолей.

Специалист добавил, что у мужчин риск развития рака мочевого пузыря в три раза выше, чем у женщин. Под влиянием токсинов также можно получить инфекцию мочевыводящих путей, передает Focus Online.