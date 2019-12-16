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Учёные назвали лучший продукт для борьбы с диабетом и ожирением 

News.ru 6 часов назад
Назван лучший продукт для борьбы с диабетом
Фото: News.ru
Специалисты Американской диабетической ассоциацией (ADA) рекомендовали диабетикам и людям с лишним весом включить в свой рацион фасоль. Об этом сообщил портал MedikForum.ru.
Эксперты считают, что фасоль — лучший продукт для профилактики диабета, людей страдающим диабетом и с ожирением. При условии отсутствия индивидуальных противопоказаний потребления этого продукта.
Бобовые являются продуктами с низким гликемическим индексом (ГИ) — в них содержатся сложные углеводы, которые требуют много времени для своего усвоения. Это значит, что сахар в кровь после их употребления высвобождают медленнее, сохраняя уровень глюкозы в крови стабильным в течение длительного времени, — пояснили на сайте MedikForum.ru.
Кроме того, фасоль богата белком, антиоксидантами, витаминами, минералами, а также содержит пищевые волокна, богата клетчаткой. Бобовые улучшают пищеварение и повышают количество полезных бактерий для микрофлоры кишечника. Высокое содержание белка поможет быть сытым долгое время и уменьшить количество лишних приёмов пищи. Помимо этого, продукт достаточно дешёвый, отмечает портал.
Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из Тель-Авивского университета и клиники им. Ихилова посоветовали людям с избыточным весом обратить внимание на продукты богатые калием — фасоль, чечевицу, курага, чернослив, йогурт, печёный картофель, томатный сок и пюре, а также другие.
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Теги:
Новости , medikforum.ru
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