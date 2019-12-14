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17-летняя девушка умерла из-за «болезни поцелуев» 

Medical Note + ещё 1 4 часа назад
17-летняя девушка умерла из-за «болезни поцелуев»
Фото: Medical Note
Как передает Focus.de, 17-летняя американка скончалась из-за тяжелого инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна-Барра.
Сообщается, что родители скончавшейся Арианы Рей Делфс согласились на интервью со СМИ, чтобы призвать других трепетнее относиться к своему здоровью.
17-летняя Ариана Рей Делфс из Флориды умерла из-за тяжелого инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна-Барра. Так как вирус передается через слюну, его часто называют «болезнью поцелуев».
Первые признаки заболевания у девушки проявились в ощущении сильной усталости и головной боли.
Затем появились характерные признаки гриппа, которые продолжались в течение трех недель. После ряда обследований медики не смогли поставить диагноз.
В результате американку госпитализировали с инсультом, который вызвал необратимые изменения в мозге. Спасти девушку не удалось.
С чем конкретно связано осложнение, врачи не сообщают. Медики отметили, что мононуклеоз может протекать достаточно изнурительно, но крайне редко приводит к летальному исходу.
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