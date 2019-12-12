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Человеческие органы смогут массово выращивать 

Yellmed 47 минут назад
Человеческие органы смогут массово выращивать
Фото: Yellmed
Ученые уже знают, как получать из стволовых клеток органоиды, в точности повторяющие форму и функцию тканей человека. В лабораториях уже выращивали мозг, крохотные плаценты и желудки, мини-легкие. И только недавно изобрели гель, идеально подходящий для полноценного роста человеческих органоидов. Об этом пишет Daily Mail.
Получили чудо-вещество из кишечника обычных домашних поросят. Благодаря этому гелю, органоиды смогут расти до нужных размеров и заменять больные клетки. Гель уже прошел испытание в клинических условиях, и результаты вдохновляют. Он поддержал рост органоидных образований желудка и поджелудочной железы, тонкого кишечника и других участков пищеварительного тракта.
Правда, ученым предстоит преодолеть законодательные и этические барьеры, чтобы продолжить исследование в сфере медицины. Но уже можно утверждать: инновационный гель на основе веществ из кишечника поросят подходит для применения среди людей. Он поддерживает жизнедеятельность стволовых клеток в органоидной структуре не хуже синтетических гелей, которые неприемлемы для человеческого организма.
Вероятно, такие органоиды будут успешно имплантироваться пациентам и выполнять функции тех или иных органов, мышц и других тканей. Пока выращенные искусственно органы пересаживают только животным.
Исследователи отмечают: «У органоидов огромный потенциал для дальнейших открытий в сфере регенеративной медицины и совершенствовании методов лечения тяжелых заболеваний».
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