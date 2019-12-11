Врач: мороженое может остановить кровотечение

Врач заявил, что мороженое может остановить кровотечение

Мороженое в некоторых случаях может стать лекарством, например, при кровотечении, передает Nation News заявление врача-отоларинголога высшей категории Владимира Зайцева . Медицинский специалист отметил, что лакомство может работать в качестве анестетика и останавливать кровотечение.

Кроме того, им можно закалять горло, передает Argumenti.ru «Мороженое при больном горле можно использовать в крайнем случае, когда нет возможности приобрести медикаменты в аптеке или посетить врача», — добавил Зайцев. По его словам, несмотря на такой вариант лечения, заболевшим нужно отдавать предпочтение препаратам.

Лечебные свойства мороженого образуются из-за спазмирования сосудов. При этом Зайцев отмечает, что важно не переусердствовать с «дозами», подобного лекарства.