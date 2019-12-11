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Врач заявил, что мороженое может остановить кровотечение 

Мир24 2 часа назад
Врач: мороженое может остановить кровотечение
Фото: Мир24
Мороженое в некоторых случаях может стать лекарством, например, при кровотечении, передает Nation News заявление врача-отоларинголога высшей категории Владимира Зайцева. Медицинский специалист отметил, что лакомство может работать в качестве анестетика и останавливать кровотечение.
Кроме того, им можно закалять горло, передает Argumenti.ru «Мороженое при больном горле можно использовать в крайнем случае, когда нет возможности приобрести медикаменты в аптеке или посетить врача», — добавил Зайцев. По его словам, несмотря на такой вариант лечения, заболевшим нужно отдавать предпочтение препаратам.
Лечебные свойства мороженого образуются из-за спазмирования сосудов. При этом Зайцев отмечает, что важно не переусердствовать с «дозами», подобного лекарства.
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Теги:
Новости , Владимир Зайцев , газета "Аргументы недели"
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