Новогодние гирлянды могут спровоцировать приступ эпилепсии

Популярные сегодня светодиодные гирлянды способны вызвать эпилептический припадок даже у относительно здоровых людей. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал невролог Василий Генералов.

Все дело в слишком ярком свете диодных лампочек и их «мелькающем» режиме. Медики называют такое воздействие ритмической световой стимуляцией и уже давно говорят о ней как о факторе, провоцирующем приступы эпилепсии.

— Для людей, склонных к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам, это может представлять опасность для здоровья, — отметил Генералов.

Ранее специалисты заявляли, что вероятность развития эпилепсии увеличивают компьютерные игры, световые шоу и мультфильмы-«стрелялки».

Что же касается новогодних гирлянд, то по мнению Василия Генералова, реальную угрозу для здоровья несут именно новые светодиодные украшения, тогда как классические, которыми россияне много лет украшали свои дома в преддверии Нового года, в этом отношении безопасны.

Если вы не готовы отказаться от эффектного, но опасного украшения, по крайней мере не включайте его в полной темноте и не ставьте на «мелькающий» режим. Также нежелательно надолго включать такие гирлянды в присутствии детей и подростков.

— В случае, если вы почувствовали дискомфорт от ярких огней, следует отвернуться или закрыть глаза рукой. Практика показывает, что, если просто зажмурить глаза, это не спасает от ярких гирлянд. Надо закрывать глаза чем-то более плотным, чтобы остановить световой поток.

Параллельно с этим нужно покинуть место, где идет световая провокация. Это единственная помощь в этой ситуации, — подчеркнул невролог.