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Героев-медиков поздравили в Подмосковье 

Большая Балашиха 9 декабря 2019
Героев-медиков поздравили в Подмосковье
Фото: Большая Балашиха
Министерство здравоохранения Московской области поздравляет врачей, санитаров, фельдшеров и медсестер, которые выполняли свой долг в горячих точках: в Афганистане, в Чечне, на Северном Кавказе, в составе интернациональных бригад в других странах.
Более 30 медиков, работающих в настоящее время в организациях здравоохранения Подмосковья, имеют боевой опыт и правительственные награды, в том числе медали «За отвагу», «За доблесть», «За спасение погибавших», «За заслуги в военной медицине», ордена «Красная звезда», «За заслуги перед Отечеством», награды за боевые заслуги, благодарности Президента Российской Федерации и Министра обороны.
Зачастую мы забываем, что рядом с нами ежедневно трудятся люди, для которых спасение человеческой жизни — ежедневный тяжелый труд. Каждый день врачи — терапевты, хирурги, медсестры, кардиологи, урологи, онкологи, врачи скорой помощи, реаниматологи, фтизиатры — совершают подвиг, избавляя от боли и болезней, возвращая радость жизни, принося надежду и радость в семьи. Желаем всем, кто ежедневно идет на подвиги ради нашей с вами спокойной и безопасной жизни, крепкого здоровья, сил и веры в тех, ради кого вы готовы пожертвовать собой в любую минуту. Мир держится на таких, как вы, — ярких, трудолюбивых, сильных людях.
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