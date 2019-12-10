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Врач скотчем приклеил к телу пациента прибор для ЭКГ 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Врач скотчем приклеил к телу пациента прибор для ЭКГ
Фото: ufacitynews.ru
В Стерлитамаке (Башкирия) врач городской больницы приклеил на тело пожилого пациента скотч, чтобы закрепить используемый для снятия ЭКГ прибор Холтера. Медика оштрафовали на три тысячи рублей за оказание услуг ненадлежащего качества, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел в ноябре в Стерлитамакской городской больнице №4. Уточняется, что по требованию прокуратуры нарушения были устранены.
«Законодательство об основах охраны здоровья граждан устанавливает приоритет интересов пациента и требует уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников»,
— говорится в сообщении ведомства.
По инициативе прокуратуры использовавшего скотч врача оштрафовали по части 1 статьи 14.4 КоАП («Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества»).
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Теги:
Новости , Генпрокуратура РФ
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