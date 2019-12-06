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Женщина потеряла друзей и работу из-за страха перед рвотой 

Lenta.ru 3 часа назад
Женщина потеряла все из-за страха перед рвотой
Фото: Facebook
Жительница английского города Рединг, графство Беркшир, потеряла работу и друзей из-за эметофобии — страха перед рвотой и тошнотой. Об этом сообщает издание The Sun.
Сайан Маклин (Sian Maclean) впервые почувствовала страх рвоты, когда ей было шесть лет. Она собиралась лететь на отдых с семьей и кому-то стало плохо в аэропорту. Со временем ее страх усиливался до тех пор, пока она не потеряла способность общаться со школьными друзьями. Девушка уходила домой, если в школе кто-то плохо себя чувствовал, и не оставалась ночевать у друзей.
В 2015 году ей диагностировали эметофобию — боязнь вида рвоты и плохого самочувствия. Фобия стала настолько сильной, что Маклин боялась выходить из дома и уволилась с работы. Врачи прописали ей успокоительное, и оно помогало. Позже Маклин пробовала гипнотерапию, однако результата не было
В сентябре 2017 года из-за фобии девушка приняла слишком много лекарства, не смогла контролировать свое тело и почувствовала симптомы сердечного приступа, ее госпитализировали. Оказалось, что у Маклин произошла паническая атака.
Она едва могла есть и плохо себя чувствовала круглые сутки. Девушка приезжала к матери домой, чтобы спать на диване или на полу в ванной на случай, если ее начнет тошнить. Бойфренд Маклин по имени Макс (Max) поддерживал ее, но их отношения почти разрушились, так как он беспокоился, что девушка не выходит из дома и предполагал, что это из-за лени.
В мае 2019 года 22-летняя Маклин решила бороться с фобией методом экспозиционной терапии. Она стала ежедневно по пять минут смотреть на YouTube видео, где людей тошнит. Просмотр роликов помог Маклин, теперь она может выходить из дома.
Девушка работает над тем, чтобы полностью преодолеть эметофобию. Ей нужно научиться воспринимать спокойно ситуации, когда ее саму тошнит.
Ранее сообщалось, что жительница английского города Нанитон, графство Уорикшир, питается только бутербродами с сыром из-за редкой фобии. 29-летняя Эйприл Гриффитс (April Griffiths) панически боится любых других продуктов.
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