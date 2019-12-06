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Медики назвали смартфон одной из главных причин травм людей 

Рамблер 1 час назад
Оказалось, что большое количество травм современные люди получают из-за использования смартфонов. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в Jama Otolaryngology.
Дело в том, что большинство людей читают со своих телефонов или набирают сообщения на ходу и за рулем.
Так, в 100 американских больниц с травмами из-за своих смартфонов попали около 2500 человек в период с 1998-го по 2017 год. По всей стране было зафиксировано 76 тысяч подобных случаев. В основном травмы касались шеи или головы людей, не вовремя использовавших телефон.
При этом интересно, что количество травм сильно возросло после создания первого Iphone в 2007 году.
Интересно, что половина травм связана с использованием телефона во время вождения. Остальные отвлекались на свои смартфоны и падали или ударялись.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как причиной серьезной травмы стал арбуз.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости , Видео
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