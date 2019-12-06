В Британии подросток резко повернул голову и умер

У 17-летнего подростка из английского города Дакинфилд случился инсульт из-за того, что он резко повернул голову. Через несколько дней после приступа он скончался, передает The Mirror.

Бен Литтлвуд не жаловался на здоровье, не употреблял алкоголь и не курил. 3 апреля он находился дома со своей младшей сестрой. Когда их мать вернулась с работы, она обнаружила сына лежащим на кухонном полу.

Подростка экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Однако из-за юного возраста пациента врачи четыре дня не могли понять, что он перенес инсульт.

Позже врачи предположили, что мальчик слишком резко повернул голову, в результате чего произошел разрыв артерии, и тромб попал ему в мозг. Спустя восемь дней после госпитализации Литтлвуд скончался.