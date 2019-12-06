Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Обнаружена неизвестная причина рака
Обнаружена неизвестная причина рака
Наука
Найдена причина, превращающая офис в кошмар
Найдена причина, превращающая офис в кошмар
Новости
Женщина потеряла все из-за страха перед рвотой
Женщина потеряла все из-за страха перед рвотой
Новости
Прокуратура Чувашии проверит скандальную больницу
Прокуратура Чувашии проверит скандальную больницу
Новости

В Британии подросток резко повернул голову и умер 

Мир24 + ещё 2 18 часов назад
В Британии подросток резко повернул голову и умер
Фото: Мир24
У 17-летнего подростка из английского города Дакинфилд случился инсульт из-за того, что он резко повернул голову. Через несколько дней после приступа он скончался, передает The Mirror.
Бен Литтлвуд не жаловался на здоровье, не употреблял алкоголь и не курил. 3 апреля он находился дома со своей младшей сестрой. Когда их мать вернулась с работы, она обнаружила сына лежащим на кухонном полу.
Подростка экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Однако из-за юного возраста пациента врачи четыре дня не могли понять, что он перенес инсульт.
Позже врачи предположили, что мальчик слишком резко повернул голову, в результате чего произошел разрыв артерии, и тромб попал ему в мозг. Спустя восемь дней после госпитализации Литтлвуд скончался.
Видео дня. Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
Мир24: последние новости
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам Кофе предотвращает старение мозга Кофе предотвращает старение мозга Острый перец продлевает жизнь Острый перец продлевает жизнь 
Теги:
Новости , Инсульт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружена неизвестная причина рака
Обнаружена неизвестная причина рака 1
Найдена причина, превращающая офис в кошмар
Найдена причина, превращающая офис в кошмар 1
Женщина потеряла все из-за страха перед рвотой
Женщина потеряла все из-за страха перед рвотой
Прокуратура Чувашии проверит скандальную больницу
Прокуратура Чувашии проверит скандальную больницу
Смартфон назвали одной из главных причин травм
Смартфон назвали одной из главных причин травм
Видео
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
02:47
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
Новости
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
00:27
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
Новости
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Врача скорой без бахил не пропустили к больному
01:00
Врача скорой без бахил не пропустили к больному
Новости
Как заподозрить у себя диабет
02:48
Как заподозрить у себя диабет
Болезни и лекарства
Что опаснее: недосып или пересып
26:04
Что опаснее: недосып или пересып
ЗОЖ
Почему не получается избавиться от перхоти
26:01
Почему не получается избавиться от перхоти
ЗОЖ
Как появляются опухоли мозга
26:03
Как появляются опухоли мозга
Болезни и лекарства ЗОЖ
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
00:32
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение