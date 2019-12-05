Как изменится медицина в 2020 году

Телемедицина, искусственный интеллект и большие данные будут править бал в сфере MedTech в 2020 году, считают эксперты консалтинговой компании Frost & Sullivan.

Каждый год команда футурологов, аналитиков и консультантов компании Frost & Sullivan занимается прогнозированием в сфере медицинских технологий. Прошлогодний список прогнозов на 2019 год был опубликован в ноябре 2018 года. В итоге сбылись шесть из восьми предсказаний.

В этом году аналитики предполагают, что медицина 2020 года станет не только более доступной и качественной, но и более превентивной.

На мировой арене наиболее заметные изменения и достижения медицины будут демонстрировать США и Китай. Причем Китай постарается «догнать и перегнать» Штаты.

Топ-8 прогнозов на 2020 год выглядит следующим образом.

Будут разработаны первые платформы анализа социальных детерминант здоровья (СДЗ).

Это компьютерные системы, которые станут анализировать условия жизни людей и то, как разные факторы — материальный достаток, место жительства, экологические условия, работа, семья и т.д. — влияют на здоровье человека.

Искусственный интеллект (ИИ) начнут использовать все больше, и это приведет к этическим проблемам.

В 2020 году рынок медицинских приложений технологий ИИ преодолеет отметку в 400 млн долларов, но разработчики все чаще будут сталкиваться с вопросами морали при обработке данных пациентов, а также рисками ошибок, совершаемых машинами.

Особенно высоки эти риски станут в онкологии.

Генная терапия окажется более доступной, а ведущие игроки предложат новые модели финансирования этого лечения. Сейчас большинство пациентов не может позволить себе дорогостоящие процедуры генной терапии.

В США крупнейшие игроки — Novartis, Bluebird Bio и Spark Therapeutics — начнут предлагать схемы страховки и поэтапной оплаты, что сделает генную терапию более доступной.

К концу 2020 года выручка в этой отрасли достигнет 2 млрд долларов.

Не менее пяти медицинских стартапов до конца 2020 года выйдут на IPO.

В 2019 году 38 крупнейших медицинских стартапов получили венчурное финансирование в размере 70 млрд долларов. В ближайшие 12 месяцев финансовая активность в этой сфере вырастет.

На бирже могут появиться акции таких компаний как 23andme, Tempus и Doctolib (США); BenevolentAI и Oxford Nanopore Technologies (Великобритания); Ottobock (Германия) United Imaging, Yitu, Henlius, iCarbon X и We Doctor (Китай).

Системные технологические решения возьмут верх над отдельными разработками.

В 2020 году в мире медицинских технологий окончательно установится правило «один в поле не воин».

Системы, позволяющие обмениваться данными о пациентах между государственными и частными компаниями, платформенные решения, межотраслевое сотрудничество станут приоритетными в этой сфере.

Телемедицина получит повсеместное распространение и выйдет за пределы лечения только хронических заболеваний.

В последующие 2-3 года будут сняты практически все законодательные и регуляторные ограничения на использование телемедицины.

Начнется развитие высокоточных терапевтических методик, основанных на машинном анализе больших данных — генетических, клинических и социальных.

Рынок информационных технологий в области прецизионной медицины к концу 2020 года преодолеет объем в 5 млрд долларов.

Рынок коммерческой медицины в 2020 году вступит в эпоху «розницы», когда пациенты смогут выбирать клиники, исходя из сравнения цен и качества услуг.

Появится такое явление как «медицинский консумеризм», когда запросы клиентов будут формировать предложение и стоимость услуг.