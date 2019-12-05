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Как изменится медицина в 2020 году 

Medical Note 3 часа назад
Как изменится медицина в 2020 году
Фото: Medical Note
Телемедицина, искусственный интеллект и большие данные будут править бал в сфере MedTech в 2020 году, считают эксперты консалтинговой компании Frost & Sullivan.
Каждый год команда футурологов, аналитиков и консультантов компании Frost & Sullivan занимается прогнозированием в сфере медицинских технологий. Прошлогодний список прогнозов на 2019 год был опубликован в ноябре 2018 года. В итоге сбылись шесть из восьми предсказаний.
В этом году аналитики предполагают, что медицина 2020 года станет не только более доступной и качественной, но и более превентивной.
На мировой арене наиболее заметные изменения и достижения медицины будут демонстрировать США и Китай. Причем Китай постарается «догнать и перегнать» Штаты.
Топ-8 прогнозов на 2020 год выглядит следующим образом.
Будут разработаны первые платформы анализа социальных детерминант здоровья (СДЗ).
Это компьютерные системы, которые станут анализировать условия жизни людей и то, как разные факторы — материальный достаток, место жительства, экологические условия, работа, семья и т.д. — влияют на здоровье человека.
Искусственный интеллект (ИИ) начнут использовать все больше, и это приведет к этическим проблемам.
В 2020 году рынок медицинских приложений технологий ИИ преодолеет отметку в 400 млн долларов, но разработчики все чаще будут сталкиваться с вопросами морали при обработке данных пациентов, а также рисками ошибок, совершаемых машинами.
Особенно высоки эти риски станут в онкологии.
Генная терапия окажется более доступной, а ведущие игроки предложат новые модели финансирования этого лечения. Сейчас большинство пациентов не может позволить себе дорогостоящие процедуры генной терапии.
В США крупнейшие игроки — Novartis, Bluebird Bio и Spark Therapeutics — начнут предлагать схемы страховки и поэтапной оплаты, что сделает генную терапию более доступной.
К концу 2020 года выручка в этой отрасли достигнет 2 млрд долларов.
Не менее пяти медицинских стартапов до конца 2020 года выйдут на IPO.
В 2019 году 38 крупнейших медицинских стартапов получили венчурное финансирование в размере 70 млрд долларов. В ближайшие 12 месяцев финансовая активность в этой сфере вырастет.
На бирже могут появиться акции таких компаний как 23andme, Tempus и Doctolib (США); BenevolentAI и Oxford Nanopore Technologies (Великобритания); Ottobock (Германия) United Imaging, Yitu, Henlius, iCarbon X и We Doctor (Китай).
Системные технологические решения возьмут верх над отдельными разработками.
В 2020 году в мире медицинских технологий окончательно установится правило «один в поле не воин».
Системы, позволяющие обмениваться данными о пациентах между государственными и частными компаниями, платформенные решения, межотраслевое сотрудничество станут приоритетными в этой сфере.
Телемедицина получит повсеместное распространение и выйдет за пределы лечения только хронических заболеваний.
В последующие 2-3 года будут сняты практически все законодательные и регуляторные ограничения на использование телемедицины.
Начнется развитие высокоточных терапевтических методик, основанных на машинном анализе больших данных — генетических, клинических и социальных.
Рынок информационных технологий в области прецизионной медицины к концу 2020 года преодолеет объем в 5 млрд долларов.
Рынок коммерческой медицины в 2020 году вступит в эпоху «розницы», когда пациенты смогут выбирать клиники, исходя из сравнения цен и качества услуг.
Появится такое явление как «медицинский консумеризм», когда запросы клиентов будут формировать предложение и стоимость услуг.
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