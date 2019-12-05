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Ученые нашли средство борьбы с гибелью мозга 

Рамблер 2 часа назад
Исследователи из Канады выяснили, как можно снизить риск развития болезни Альцгеймера. Этот недуг коварен тем, что разрушает нормальную жизнедеятельность клеток мозга, из-за чего человек начинает страдать неизечимой формой слабоумия. Подробнее об исследовании рассказано в научной статье в издании MedicalXpress.
Ученые считают, что спасительный ключ — это белок CD33. Специалисты уверены, что наличие этого белка в клетках микроглии — иммунных клеток-макрофагов в центральной нервной системе — позволяет защищать мозг от болезни Альцгеймера. Но проблема в том, менее 10 процентов населения имеют полезную версию белка.
Ученые продолжают активно исследовать взможности для лечения болезни Альцгеймера.
Ранее "Рамблер" писал, что названа пищевая добавка "Е", из-за которой возникает рак.
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости , Видео
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