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Перечислены добавки «Е», вызывающие рак 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Перечислены добавки «Е», вызывающие рак
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые выяснили, какие пищевые добавки могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Как известно, многие сладости зачастую содержат искусственные химические соединения.
По словам специалистов, негативное влияние на организм оказывают сладости, в составе которых есть добавка E129. Отметим, что это краситель, придающий красные оттенки. Его добывают из продуктов нефтепереработки. Как уточняют ученые, он провоцирует аномальную активность клеток и злокачественные опухоли. Больше всего таких добавок содержится в мармеладе. Кроме того, E129 входит в состав сиропов для мороженого с ягодными вкусами, пишет МК.
Ранее онколог рассказал, с какого возраста необходимо начинать ежегодные проверки на наличие онкологических заболеваний. Нужно помнить, что рак имеет наследственный характер.
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