Перечислены добавки «Е», вызывающие рак 

Ученые выяснили, какие пищевые добавки могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Как известно, многие сладости зачастую содержат искусственные химические соединения.
По словам специалистов, негативное влияние на организм оказывают сладости, в составе которых есть добавка E129. Отметим, что это краситель, придающий красные оттенки. Его добывают из продуктов нефтепереработки. Как уточняют ученые, он провоцирует аномальную активность клеток и злокачественные опухоли. Больше всего таких добавок содержится в мармеладе. Кроме того, E129 входит в состав сиропов для мороженого с ягодными вкусами, пишет МК.
Ранее онколог рассказал, с какого возраста необходимо начинать ежегодные проверки на наличие онкологических заболеваний. Нужно помнить, что рак имеет наследственный характер.