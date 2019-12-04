Названы самые распространенные у молодежи виды рака

Врач назвал онкологические заболевания, которые чаще всего встречаются у молодежи

Заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова, доктор медицинских наук Константин Титов рассказал «Вечернее Москве» о видах онкологических заболеваний, наиболее распространенных у молодежи. Он также дал советы про профилактике рака для подростков и детей.

Врач рассказал, что до 35 лет случаи возникновения злокачественных опухолей достаточно редки. У молодых людей, в основном, онкология возникает по причине неправильного питания и курения. Он отметил, что в «группу риска» попадают любители сладкого и фастфуда. Титов пояснил, что быстрые углеводы и малоподвижный образ жизни вызывают ожирение, а лишний вес, в свою очередь, провоцирует рак. Очень вредно и опасно курение любого вида, от сигарет до кальянов и «вейпов» — дым и паровые глицериновые смеси содержат канцерогены. Немаловажную роль играет и генетика.

— Если у ваших предков по какой-то линии повторялись онкологические заболевания, вам необходимо проконсультироваться с генетиком, сдать анализы. Это лучше начинать с 18 лет.

Он также предупредил, что молодые девушки, начавшие половую жизнь, должны регулярно посещать гинеколога и проводить обследование на предмет выявления рака шейки матки. Это заболевание вызывается папилломовирусом. Его можно предупредить, если в 12 — 13 лет пройти вакцинацию.

— К наследственным заболеваниям можно отнести рак молочной железы. Он может проявиться у девушек рано, до 35 лет. В молодом возрасте могут быть лимфомы —опухоли лимфатических узлов. У юношей в период полового созревания может образоваться рак яичек — злокачественная опухоль классифицируются как семинома. Существуют и несеминомные опухоли. Причины — наследственность, либо, неправильное опущение яичек. Первичный признак семиномы — бессимптомное «распухание» яичка. У 20 процентов больных такое увеличение связано с болями.

В молодом возрасте также диагностируется лейкоз — рак крови и онкологические заболевания кроветворной и лимфатической тканей — гемобластозы. Врач назвал их болезнями детей, подростков и молодых людей.

— В целом, злокачественные опухоли — болезнь пожилого и старческого возраста. Для молодых это редкие формы заболеваний. Чем дольше человек живет, тем больше имеет шансов «дожить до своего рака». Плохая экология, курение, гормональные расстройства, вирусы — сопутствующие факторы онкологических заболеваний. Они способствуют возникновению мутаций и образованию неконтролируемых колоний клеток.

Консультант объяснил, что при обнаружении злокачественной опухоли на первой стадии 85 — 90 процентов пациентов излечиваются полностью. Зачастую при своевременном вмешательстве не нужна даже химиотерапия. Анализ всей статистики онкологии, включая старшие возрастные группы больных и поздние обращения, говорит об успехе в каждом втором случае.