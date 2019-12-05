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Найдено средство против неизбежной гибели мозга 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Найдено средство против неизбежной гибели мозга
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Альберты в Канаде выяснили, что белок CD33 способен снизить риск развития болезни Альцгеймера — смертельной и неизлечимой формы слабоумия. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.
По словам специалистов, наличие CD33 в клетках микроглии — иммунных клеток-макрофагов в центральной нервной системе — позволяет защищать мозг от болезни Альцгеймера. Однако менее 10 процентов населения имеют полезную версию белка. Если удастся заставить более распространенный вариант белка, который, наоборот, способствует болезни выполнять схожую функцию, то появится эффективное средство против деменции.
Нейроглия обладает потенциалом ликвидировать амилоидные бляшки, накапливающиеся во время болезни Альцгеймера и наносящие ущерб нервной системе, с помощью фагоцитоза — процесса поглощения и переваривания поврежденных и вредных молекул.
В настоящее время 747 тысяч канадцев живут с болезнью Альцгеймера или другой формой деменции. Болезнь поражает более 44 миллионов человек по всему миру.
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