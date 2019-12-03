Найдена связь между Альцгеймера и бактериями во рту

Найдена связь между болезнью Альцгеймера и бактериями в полости рта

Ранее этот микроорганизм был известен как причина периодонтита. Еще 20 лет назад ученые доказали, что воспаление зубного ложа часто является предвестником сужения артерий. У тех, кто страдал от такого воспаления, риск сердечного приступа или мозгового кровоизлияния в 9 раз выше, чем у других.

Не так давно медики установили, что в мозге 90 процентов людей, умерших от болезни Альцгеймера, была та же Porphyromonas gingivalis. Помимо этого, у животных, которым вводилась бактерия, появлялись признаки болезни Альцгеймера.

В данный момент ученые занимаются разработкой лекарства, которое сможет уничтожить эту бактерию. В скором времени специалисты обещают начать клинические испытания на людях. Врачи напоминают о необходимости соблюдать гигиену полости рта.