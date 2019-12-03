Медики назвали 4 признака болезни печени, которые часто игнорируются

Медики назвали четыре признака болезни печени, которые часто игнорируются пациентами.

Заболевания печени зачастую проходят незамеченными на начальной стадии, однако, и в этом время организм человека предупреждает о возникшем заболевании органа некоторыми признаками. О четырех предупреждающих симптомах заболевания печени, часто игнорируемых, сообщили немецкие врачи.

Портал "МедикФорум", ссылаясь на статью журнала Focus сообщает перечисленные немецкими медиками основные 4 симптома:

Коричневый оттенок мочи. Это может быть признаком цирроза, при котором ткани органа подвергаются сильному рубцеванию из-за чрезмерного употребления алкоголя или хронических заболеваний. Также это может указывать на заболевание гепатитом.

Желтоватое глазное яблоко. Это также является признаком гепатита. Кроме того, зачастую такой оттенок указывает на нарушения липидного обмена, которые затрагивают печень.

Давление в правой верхней части живота. Печень занимает в основном правую верхнюю часть живота. Если есть чувство давления, это может указывать на жирную печень. Также при этом обычно происходит расстройство концентрации и возникает ощущение сильной усталости. Причиной тому обычно является избыточный вес или пьянство. Серьезный вред организму и здоровью жирная печень наносит, когда она воспаляется, что может произойти, например, при обычной простуде.

Зеленоватое или коричневатое кольцо на роговице глаз. Это признак болезни Вильсона. При этом наследственном нарушении в печени накапливается медь. Данное заболевание смертельно и должно быть выявлено на ранней стадии.

Медицинские специалисты напоминают, что от работы печени зависит то, как организм способен справляться с токсинами. Алкоголь, жирная пища и вирусы могут повредить печень. При этом цирроз печени, гепатит или рак не вызывают явной боли на начальных стадиях, и это усложняет своевременную диагностику.