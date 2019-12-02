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Ухо мужчины стало «инкубатором» для тараканов 

Passion.ru 5 часов назад
Ухо мужчины стало «инкубатором» для тараканов
Фото: Vostock-photo
24-летний мужчина из китайской провинции Гуандун жаловался на острую боль в ухе. Врачи пришли в ужас, когда обнаружили, что недуг мужчины был вызван десятком тараканов, вылупившихся в его слуховом канале.
Врачи извлекли из уха женщины живого таракана, который спасался в ее теле от дождя Мужчина лечил отит народным средством и чуть не лишился слуха
Молодой мужчина, имя которого не разглашается, проснулся среди ночи с острой ушной болью и ощущением, что у него что-то «царапается и бегает внутри». Посветив фонариком в ухо мужчины, один из родственников заметил в его ушном канале нечто, похожее на насекомое. Уже на следующее утро мужчина был в кабинете у своего отоларинголога. Доктор Чжун Ицзинь подтвердил подозрения пациента, обнаружив в его ухе целое семейство тараканов-прусаков — 10 только что вылупившихся детенышей и огромную самку, которые бегали по ушному каналу. Как рассказал местным СМИ заместитель главного отоларинголога клиники, доктор Цзян Тэнсян, у пациента была привычка оставлять тарелку с остатками еды возле изголовья кровати, которая привлекла тараканов-прусаков, ведущих преимущественно ночной образ жизни. Пока мужчина спал, насекомые проникли в его ухо и стали использовать слуховой канал качестве импровизированного инкубатора.
По словам доктора Тэнсяна, пациент отделался малой кровью. Ведь обычно самки откладывают по 30-40 яиц в так называемую оотеку — коричневую капсулу размером около 8 мм, которую тараканы носят на себе в течение 14-35 дней, пока из яиц не вылупляются детеныши, которые отличаются от взрослых особей только отсутствием крыльев.
Доктору удалось вытащить тараканов один за другим с помощью обычного пинцета. Мужчина получил незначительные травмы ушного канала и в тот же день был выписан домой.
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