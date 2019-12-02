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Новым врачам в больнице Новочеркасска могут выплатить подъемные 

РИА Новости + ещё 10 20 часов назад
Новым врачам в больнице Новочеркасска могут выплатить подъемные
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек — РИА Новости. Администрация Новочеркасска Ростовской области рассматривает возможность выплатить по 1 миллиону рублей новым врачам городской инфекционной больницы, где был приостановлен прием пациентов из-за увольнения специалистов, сообщает правительство региона.
Как ранее сообщала администрация Новочеркасска, в конце ноября из стационара «Специализированной инфекционной больницы» уволились три врача, в том числе двое возрастом старше 70 лет, а также завотделением. В связи с этим прием новых пациентов в больнице был приостановлен. Теперь их перенаправляют в Аксай и Ростов-на-Дону.
"В настоящее время администрация Новочеркасска проводит работу по привлечению врачей-инфекционистов с возможностью предоставления служебного жилья. Прорабатывается вопрос по единовременной выплате пришедшим специалистам из средств местного бюджета в размере одного миллиона рублей", — говорится в информации.
Специализированная инфекционная больница Новочеркасска рассчитана на 50 коек круглосуточного пребывания, в том числе 30 коек для детей и 20 коек для взрослых. В структуре больницы находится городская бактериологическая лаборатория. В настоящее время в городе ведется проектирование новой многопрофильной больницы на 900 коек, в котором предусмотрен отдельный больничный корпус для пациентов инфекционного профиля.
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Теги:
Новости , Российские лекарства , РИА Новости
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