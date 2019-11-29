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Российские ученые создадут биосенсор для ранней диагностики рака 

Lenta.ru 1 час назад
Российские ученые создадут биосенсор для ранней диагностики рака
Фото: Lenta.ru
Российские ученые приступили к разработке прибора для ранней диагностики рака и туберкулеза. Об этом сообщила порталу «Будущее России. Национальные проекты» врио ректора Южного федерального университета (ЮФУ) Инна Шевченко.
По ее словам, в настоящее время специалисты проводят испытания так называемой биогибридной системы, главную роль в которой играет крысы. Животное вдыхает воздух, выдыхаемый больным пациентом, после чего в организме крысы возникают характерные биоритмы. Их фиксируют микроэлектроды, которые заранее имплантируются в мозг животного. Полученные результаты обрабатывает математическая система, которая определяет, на какой стадии находится заболевание.
Как отметила Шевченко, в дальнейшем на основе данной системы может быть создана чиповая технология. «Над этим сегодня работают ученые нашего университета. Сегодня в качестве сенсора используется крыса, но с помощью технологий генной инженерии клетки крысы можно перенести на чип и получить биосенсор», — пояснила она.
Врио ректора добавила, что на сегодняшний день система была протестирована на около тысячи здоровых людей и порядка двух тысяч больных. «Точность распознавания заболеваний на ранней стадии составила около 90-95 процентов», — уточнила она.
Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.
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