Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Опасные симптомы, которые должны насторожить
Опасные симптомы, которые должны насторожить
Болезни и лекарства
Напитки, которые стоит пить для очищения печени
Напитки, которые стоит пить для очищения печени
Народная медицина
Как это остановить: почему с возрастом растет живот
Как это остановить: почему с возрастом растет живот
ЗОЖ
Названы запретные продукты для гипертоников
Названы запретные продукты для гипертоников
ЗОЖ

Почему гипертонию называют «тихим убийцей» 

Мир24 1 час назад
Почему гипертонию называют «тихим убийцей»
Фото: depositphotos.com
От гипертонии, или повышенного артериального давления, страдают 40% взрослых людей. Нормальным считается показатель 120/80. Если тонометр показывает 140/90 и выше, то это повод обратиться к специалисту, сообщает ФАН.
Гипертония существенно повышает риск серьезных заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Но на первых порах она протекает практически бессистемно, и пациенты часто не понимают, что с ними что-то не так. Поэтому эту болезнь еще называют «тихим убийцей».
Специалисты отмечают, что людям из группы риска следует регулярно проверять давление, даже если они не чувствуют недомоганий. Гипертония часто развивается у пожилых, людей с избыточным весом, курящих и ведущих малоподвижный образ жизни.
Кроме того, как показало другое исследование, повышенное давление может возникнуть из-за привычки плотно есть на ночь. Специалисты рекомендуют ужинать не позднее, чем за три часа до сна.
Видео дня. Что делать с липомой
Мир24: последние новости
Названы самые опасные места в квартире Названы самые опасные места в квартире Врачи развеяли мифы о влиянии кофе и красного вина на сердце Врачи развеяли мифы о влиянии кофе и красного вина на сердце Ученые связали прием антибиотиков с болезнью Паркинсона Ученые связали прием антибиотиков с болезнью Паркинсона 
Теги:
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опасные симптомы, которые должны насторожить
Опасные симптомы, которые должны насторожить
Напитки, которые стоит пить для очищения печени
Напитки, которые стоит пить для очищения печени
Как это остановить: почему с возрастом растет живот
Как это остановить: почему с возрастом растет живот
Названы запретные продукты для гипертоников
Названы запретные продукты для гипертоников
Как самостоятельно снизить холестерин
Как самостоятельно снизить холестерин 1
Видео
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
02:58
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
Болезни и лекарства
Ученые рассказали, как продлить жизнь
06:22
Ученые рассказали, как продлить жизнь
ЗОЖ
Как связаны прыщи и печень
26:08
Как связаны прыщи и печень
Болезни и лекарства
В России перестанут сертифицировать лекарства
01:27
В России перестанут сертифицировать лекарства
Новости
Депутаты предложили запретить рекламу лекарств
12:13
Депутаты предложили запретить рекламу лекарств
Болезни и лекарства
Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови
01:42
Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови
Наука
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
11:59
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
Наука
Что делать с липомой
26:04
Что делать с липомой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
14:26
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение