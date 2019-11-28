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Немецкие ученые выявили безопасную дозу алкоголя 

Uralpress.Ru 45 минут назад
Немецкие ученые выявили безопасную дозу алкоголя
Фото: Uralpress.Ru
Исследователи из Германии установили безопасную для здоровья человека дозу спиртных напитков. При чем мужчинам дозволено выпивать в два раза больше чистого алкоголя, пишут сегодня, 28 ноября, «Известия».
Так, согласно результатам исследования сильной половине человечества не составит вреда объем спиртного в 24 грамм (0,6 л пива или 2 бокала вина). Женщинам можно выпивать в два раза меньше — 12 грамм, что приравнивается бокалу вина или 0,3 л пива.
Однако, лучше совсем отказаться от спиртного, чтобы сохранить свое здоровье. Немецкие ученые считают, что напитки с градусом угнетают усвоение организмом полезных веществ и витаминов, что приводит к возникновению различных болезней и повышает риск возникновения раковых опухолей.
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Теги:
Новости , газета "Известия"
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