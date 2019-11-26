Названа самая уязвимая для рака группа крови

Американские ученые обнаружили, что группы крови имеют разные риски развития онкологических заболеваний. Самой уязвимой оказалась первая группа крови.

Как сообщает News.ru, наименее подверженной риску развития злокачественных образований оказалась вторая группа крови.

Учёные отметили, что больше всего на развитие онкозаболеваний влияет алкоголь и сигареты, а здоровый образ жизни существенно снижает риск заболевания, это правило действует вне зависимости от группы крови.

Такие данные исследователи получили, проанализировав медицинские карты пациентов, которые проходили обследования на протяжении 25 лет.

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