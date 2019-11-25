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Наука

Загрязнение воздуха связали с риском развития глаукомы 

Индикатор 31 минуту назад
Загрязнение воздуха связали с риском развития глаукомы
Фото: Индикатор
Исследователи из Великобритании и США выяснили, что проживание в районе с более загрязненным воздухом связано с повышенной вероятностью возникновения глаукомы. Статья об этом была опубликована в журнале Investigative Ophthalmology & Visual Science.
Глаукома — главная причина необратимой слепоты во всем мире. Согласно статистике, она поражает более 60 миллионов человек по всему миру. Это чаще всего происходит из-за повышения внутриглазного давления, вследствие чего повреждается зрительный нерв, который соединяет глаз с мозгом. Большинство факторов развития этой болезни, например возраст и наследственность, на данный момент невозможно контролировать. Но ученые нашли одну новую причину, которая увеличивает риск развития глаукомы и поддается контролю.
В своей работе английские ученые использовали базу данных UK Biobank. Они проанализировали информацию о 111 370 пациентах, которые в период с 2006 по 2010 год проходили обследование глаз в медицинских учреждениях по всей Великобритании. Участникам был задан вопрос, есть ли у них глаукома, а после проведено офтальмологическое обследование для измерения внутриглазного давления и спектральная оптическая когерентная томография (лазерное сканирование сетчатки) для измерения толщины макулы — центральной области сетчатки — их глаза.
Затем ученые провели корреляционный анализ, связав два показателя — развитие глаукомы и степень загрязнения воздуха в местах проживания пациентов. Обнаружилось, что люди в наиболее загрязненных 25% областей были по крайней мере на 6% более склонны сообщать о наличии глаукомы, чем те, кто находится в наименее загрязненных районах.
Люди в загрязненных зонах также были значительно более склонны иметь утончение сетчатки — одно из изменений, типичных для будущего развития глаукомы. Глазное давление не было связано с загрязнением воздуха, что, по мнению исследователей, предполагает, что загрязнение воздуха может иначе влиять на риск развития глаукомы.
«Загрязнение воздуха может способствовать развитию глаукомы из-за сужения кровеносных сосудов, а из-за этого могут страдать не только глаза, но и сердце. Другой вариант заключается в том, что твердые частицы могут оказывать прямое токсическое действие, повреждая нервную систему и способствуя воспалению», — отметил ведущий автор исследования, сотрудник Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона Шарон Чуа.
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