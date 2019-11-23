Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно, заявил врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк. Об этом сообщает Focus.

Кофеин может снизить риск развития онкологических заболеваний, деменции и диабета, отметил эксперт. Он добавил, что в день можно выпивать до четырех чашек кофе.

Брюк также опроверг миф о пользе красного вина. По его словам, даже небольшое количество алкоголя в организме может вызвать аритмию.

Врач порекомендовал пациентам с заболеваниями сердца заниматься силовыми тренировками, так как они укрепляют мускулатуру и приносят пользу сосудам.