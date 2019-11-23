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Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Фото: Lenta.ru
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно, заявил врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк. Об этом сообщает Focus.
Кофеин может снизить риск развития онкологических заболеваний, деменции и диабета, отметил эксперт. Он добавил, что в день можно выпивать до четырех чашек кофе.
Брюк также опроверг миф о пользе красного вина. По его словам, даже небольшое количество алкоголя в организме может вызвать аритмию.
Врач порекомендовал пациентам с заболеваниями сердца заниматься силовыми тренировками, так как они укрепляют мускулатуру и приносят пользу сосудам.
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