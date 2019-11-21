Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Онколог перечислил главные заблуждения о раке
Онколог перечислил главные заблуждения о раке
Болезни и лекарства
Врачи впервые успешно заморозили живого человека
Врачи впервые успешно заморозили живого человека
Наука
Известный врач назвал первые признаки алкоголизма
Известный врач назвал первые признаки алкоголизма
ЗОЖ
Раковые клетки уничтожили с помощью «троянских коней»
Раковые клетки уничтожили с помощью «троянских коней»
Наука

Ученые создали лекарство для быстрого избавления от мигрени 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Создано лекарство для быстрого избавления от мигрени
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американские ученые разработали мощное лекарство, которое сможет спасти от мигрени всего за два часа. Препарат «Уброгепант» уже прошел клинические испытания, но пока не одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.
Отмечается, что в ходе испытаний у каждого пятого пациента с мигренью лекарство справилось с сильными болями. У 34% пациентов препарат облегчил чувствительность к свету и звуку. Ожидается, что данный препарат станет настоящим спасением для тех, кто страдает от мигреней.
Специалисты поясняют, что лекарство блокирует белок в нервной системе, который связан с передачей болевых сигналов. Часто бывает так, что боль от мигрени фиксируется только в одной половине головы. К другим симптомам добавляется тошнота, рвота, повышенная чувствительность к свету, запахам, звуку, пишет издание «Глас.ру».
Видео дня. Как спасают пациентов с аритмией
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Ученые: сердечникам может быть полезно голодание Ученые: сердечникам может быть полезно голодание Депрессия может свидетельствовать о скорой смерти человека Депрессия может свидетельствовать о скорой смерти человека Врачи предупредили о смертельной опасности домашних закруток Врачи предупредили о смертельной опасности домашних закруток 
Теги:
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Онколог перечислил главные заблуждения о раке
Онколог перечислил главные заблуждения о раке
Врачи впервые успешно заморозили живого человека
Врачи впервые успешно заморозили живого человека
Известный врач назвал первые признаки алкоголизма
Известный врач назвал первые признаки алкоголизма
Раковые клетки уничтожили с помощью «троянских коней»
Раковые клетки уничтожили с помощью «троянских коней»
Женщине удалось сбросить 226 кг из-за «нового языка»
Женщине удалось сбросить 226 кг из-за «нового языка»
Видео
Названы симптомы, предвещающие смерть
12:07
Названы симптомы, предвещающие смерть
Болезни и лекарства
Врачи назвали семь симптомов диабета
07:20
Врачи назвали семь симптомов диабета
Новости
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Что будет с московскими поликлиниками
01:12
Что будет с московскими поликлиниками
Новости
Чем опасны мушки перед глазами
04:35
Чем опасны мушки перед глазами
Болезни и лекарства
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
07:53
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
Наука
Электронные сигареты тоже ведут к раку
01:17
Электронные сигареты тоже ведут к раку
ЗОЖ
Что сегодня делают с пациентами с аритмией
03:36
Что сегодня делают с пациентами с аритмией
Болезни и лекарства
Нерадивая медсестра заразила пациентов ВИЧ
02:15
Нерадивая медсестра заразила пациентов ВИЧ
Новости Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение