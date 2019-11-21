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Врачи дали советы, как очистить легкие после сигарет 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 7 часов назад
Врачи дали советы, как очистить легкие после сигарет
Фото: РИА "ФедералПресс"
Медики назвали самые полезные продукты, которые способствуют более активному очищению легких после отказа от сигарет. В первую очередь, стоит включить в рацион клюкву. Эта ягода содействует активному очищению ресничек, расположенных в легких. Организм вчерашних курильщиков из-за длительного воздействия никотина на легкие становятся более подверженным возникновению воспалительных процессов. Исправить это поможет пить имбирный чай, он обладает противовоспалительным действием. Также немаловажно придерживаться здорового питания, употреблять больше свежих овощей и фруктов. Это поможет не только восстановить иммунитет, но и способствует активному выведению из организма вредных компонентов.
Кроме того, специалисты посоветовали чаще гулять на свежем воздухе, это помогает восстановить работу легких. Советы медиков опубликовала «Информационная Медицинская Сеть».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что врач перечислила противопоказания к каппинг-терапии.
Фото:pxhere.com
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Теги:
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