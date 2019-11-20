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Российские ученые увеличили эффективность вакцин против гриппа 

Мир24 + ещё 1 3 часа назад
Российские ученые показали, каким образом можно увеличить эффективность вакцины от гриппа в три раза. Об исследовании специалисты доложили на Российско-китайском симпозиуме по инфекционным заболеваниям, который проходил в Санкт-Петербурге, сообщает EurekAlert.
С каждым годом из-за роста численности населения и темпов миграции увеличивается риск эпидемий. Для того чтобы их избежать, ученые создают новые вакцины, которые должны становиться более эффективными. Данную задачу можно решить при помощи так называемых адъювантов. Речь идет о соединениях, усиливающих иммунный ответ организма на введение антигена. Если в составе вакцины есть адъювант, то можно сократить количество действующего вещества в самой вакцине.
«Применение адъювантов позволяет использовать так называемую «антиген-сберегающую» стратегию. Если из одного и того же количества антигена можно делать больше вакцин, то производство можно запустить быстрее, и большее число людей может быть провакцинировано за короткий период времени», — рассказал один из разработчиков Алексей Матвеичев.
Российские ученые провели эксперименты на мышах. Четырем группам грызунов вводились вакцины с адъювантом и без него, вакцина со стандартным количеством антигена и растворенная вакцина в качестве плацебо. В результате выяснилось, что азоксимер бромида в качестве адъюванта позволяет вакцине сохранять эффективность при в три раза более низком количестве антигена.
Ранее сообщалось, что американские ученые создали и испытали экспериментальную вакцину от аллергии на арахис.
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Теги:
Новости , Грипп
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