Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Невесомость заставила кровь астронавтов течь назад
Невесомость заставила кровь астронавтов течь назад
Наука
Названа смертельная опасность домашних закруток
Названа смертельная опасность домашних закруток
Новости
Женщине грозит ампутация носа из-за пятнышка
Женщине грозит ампутация носа из-за пятнышка
Новости
Психолог назвала первые симптомы стресса
Психолог назвала первые симптомы стресса
Болезни и лекарства

Почему в мусульманских странах легко лечится рак 

SM News 44 минуты назад
Почему в мусульманских странах легко лечится рак
Фото: SM News
Среди мусульман рак считают зверем, который может поглотить много энергии.
В данных странах считается, что небольшое голодание, которое перестанет питать раковые клетки, избавит от этого зверя. Эксперты из алжирского университета утверждают, что рак может погибнуть, если голодать от 3 дней до месяца. Под голоданием подразумевается отказ от еды, возможность только питья чистой воды. Это поможет вывести твердый тёмный кал, в связи с чем болезнь отступит.
Мусульманские ученые утверждают, что слишком много еды негативно отражается на организме, в связи с чем может появиться раковое заболевание. Там крайне редко доходит до летального исхода, так как они лечатся голоданием.
Учёные запада также недавно выяснили, что голодание помогает излечить рак. Они утверждают, что отказ от трехразового питания способен помочь избавиться от онкологического заболевания.
Данный метод считается эффективным, так как небольшое голодание помогает организму защититься от стресса, остановить воспаление в организме, избавить опухоль от питательных веществ, ускорить устранение поврежденных клеток.
Видео дня. Как не заболеть гриппом, когда болеют все
SM News: последние новости
Центр здоровья детей опроверг вброс о прекращении программы трансплантации почки Центр здоровья детей опроверг вброс о прекращении программы трансплантации почки На Магнитогорском ММК проведут противовирусную вакцинацию На Магнитогорском ММК проведут противовирусную вакцинацию Мифы о спортивном питании Мифы о спортивном питании
Комментарии32 
Теги:
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невесомость заставила кровь астронавтов течь назад
Невесомость заставила кровь астронавтов течь назад
Названа смертельная опасность домашних закруток
Названа смертельная опасность домашних закруток 9
Женщине грозит ампутация носа из-за пятнышка
Женщине грозит ампутация носа из-за пятнышка
Психолог назвала первые симптомы стресса
Психолог назвала первые симптомы стресса
Почему нельзя оживить человека после заморозки
Почему нельзя оживить человека после заморозки 16
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Чем опасны мушки перед глазами
04:35
Чем опасны мушки перед глазами
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Как побороть хроническую боль
10:17
Как побороть хроническую боль
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как самому расшифровать результаты анализы
10:50
Как самому расшифровать результаты анализы
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как не поддаться диабету
07:20
Как не поддаться диабету
Болезни и лекарства
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
26:05
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
Болезни и лекарства
О чем говорит затяжной кашель
02:12
О чем говорит затяжной кашель
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
14:40
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение