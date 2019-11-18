Почему в мусульманских странах легко лечится рак

Среди мусульман рак считают зверем, который может поглотить много энергии.

В данных странах считается, что небольшое голодание, которое перестанет питать раковые клетки, избавит от этого зверя. Эксперты из алжирского университета утверждают, что рак может погибнуть, если голодать от 3 дней до месяца. Под голоданием подразумевается отказ от еды, возможность только питья чистой воды. Это поможет вывести твердый тёмный кал, в связи с чем болезнь отступит.

Мусульманские ученые утверждают, что слишком много еды негативно отражается на организме, в связи с чем может появиться раковое заболевание. Там крайне редко доходит до летального исхода, так как они лечатся голоданием.

Учёные запада также недавно выяснили, что голодание помогает излечить рак. Они утверждают, что отказ от трехразового питания способен помочь избавиться от онкологического заболевания.

Данный метод считается эффективным, так как небольшое голодание помогает организму защититься от стресса, остановить воспаление в организме, избавить опухоль от питательных веществ, ускорить устранение поврежденных клеток.