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Врачи предупредили о смертельной опасности домашних закруток 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Названа смертельная опасность домашних закруток
Фото: depositphotos.com
Фраза «зима близко» означает начало сезона закруток. По словам экспертов, этот сезон грозит периодом ботулизма. Эта болезнь еще называется «колбасным отравлением», ведь это заболевание присуще тем, кто любит и употребляет колбасы.
Заполучить эту болезнь можно если употреблять вяленую и копченую рыбу, мясные или грибные консервы и различные домашние соленья.
Сообщается, что сначала токсин ботулина попадает в пищеварительную систему, затем зацепляется за клетки эпителия и попадает в лимфу. Токсины ботулина считаются одними из самых смертоносных, а также они могут вызвать паралич.
Чтобы избежать этого заболевания, необходимо держать продукты в чистоте, разделять продукты и приборы для сырой и приготовленной пищи, подвергать продукты термической обработке и хранить пищу в безопасной температуре. Об этом пишет канал «24».
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