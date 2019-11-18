Названа смертельная опасность домашних закруток

Фраза «зима близко» означает начало сезона закруток. По словам экспертов, этот сезон грозит периодом ботулизма. Эта болезнь еще называется «колбасным отравлением», ведь это заболевание присуще тем, кто любит и употребляет колбасы.
Заполучить эту болезнь можно если употреблять вяленую и копченую рыбу, мясные или грибные консервы и различные домашние соленья.
Сообщается, что сначала токсин ботулина попадает в пищеварительную систему, затем зацепляется за клетки эпителия и попадает в лимфу. Токсины ботулина считаются одними из самых смертоносных, а также они могут вызвать паралич.
Чтобы избежать этого заболевания, необходимо держать продукты в чистоте, разделять продукты и приборы для сырой и приготовленной пищи, подвергать продукты термической обработке и хранить пищу в безопасной температуре. Об этом пишет канал «24».