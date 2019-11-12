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Ученые поняли, что в людях меняет лечебный массаж 

РИА Новости 6 часов назад
Ученые поняли, что в людях меняет лечебный массаж
Фото: РИА Новости
Ученые исследовали, как у пациентов с заболеваниями позвоночника после курса лечебного массажа меняются эмоции и восприятие собственной привлекательности. Результаты опубликованы в журнале "Bulletin of Siberian Medicine". Исследование провели сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.
Исследователи оценили изменения восприятия образа тела после массажа у 50 пациентов с больным позвоночником. Каждый из них проходил лечебный курс из 10 сеансов. Нервно-психическое напряжение после массажа либо значительно снижалось, либо полностью нормализовалось. Истощение и усталость, в большинстве случаев, сменялись активностью и хорошим настроением.
Психологические показатели оценили до и после курса с помощью цветового теста Макса Люшера и методики Игоря Соломина "Цветовые метафоры". Данные способы позволяют получать информацию с бессознательного уровня, когда человек связывает жизненные ситуации и потребности с эмоциональными реакциями.
Психосемантический анализ показывает, что после сеансов массажа в одну группу объединяются жизненные ценности, связанные со здоровьем и восприятием себя как более привлекательного и необходимого. То есть человек перестает "заниматься болезнью" и открывается для внешней среды, поэтому семейные и романтические отношения улучшаются.
"После курса лечебного массажа, вдобавок к собственно лечебному эффекту, улучшается общее психоэмоциональное состояние пациентов. Учитывая, что эффект получен на пациентах с заболеваниями — на относительно здоровых людях его будет получить легче",
— рассказала автор исследования, доцент кафедры общей и социальной психологии ИПиП ТюмГУ Инна Васильева.
Васильева отметила, что обыденные представления о том, что физиотерапевтические процедуры оказывают положительное влияние на психику, уже доказаны. Поэтому для улучшения эмоционального состояния имеет смысл задействовать весь арсенал доступных методов — не только психологические, но и психофизиологические и физиотерапевтические.
Далее ученые ТюмГУ намерены оценить психологические эффекты от косметологических процедур разной степени инвазивности: фейсбилдинга, "уколов красоты" и косметологических масок.
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Теги:
Новости , Инна Васильева
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