Ученые поняли, что в людях меняет лечебный массаж

Ученые исследовали, как у пациентов с заболеваниями позвоночника после курса лечебного массажа меняются эмоции и восприятие собственной привлекательности. Результаты опубликованы в журнале "Bulletin of Siberian Medicine". Исследование провели сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Исследователи оценили изменения восприятия образа тела после массажа у 50 пациентов с больным позвоночником. Каждый из них проходил лечебный курс из 10 сеансов. Нервно-психическое напряжение после массажа либо значительно снижалось, либо полностью нормализовалось. Истощение и усталость, в большинстве случаев, сменялись активностью и хорошим настроением.

Психологические показатели оценили до и после курса с помощью цветового теста Макса Люшера и методики Игоря Соломина "Цветовые метафоры". Данные способы позволяют получать информацию с бессознательного уровня, когда человек связывает жизненные ситуации и потребности с эмоциональными реакциями.

Психосемантический анализ показывает, что после сеансов массажа в одну группу объединяются жизненные ценности, связанные со здоровьем и восприятием себя как более привлекательного и необходимого. То есть человек перестает "заниматься болезнью" и открывается для внешней среды, поэтому семейные и романтические отношения улучшаются.

"После курса лечебного массажа, вдобавок к собственно лечебному эффекту, улучшается общее психоэмоциональное состояние пациентов. Учитывая, что эффект получен на пациентах с заболеваниями — на относительно здоровых людях его будет получить легче",

— рассказала автор исследования, доцент кафедры общей и социальной психологии ИПиП ТюмГУ Инна Васильева

Васильева отметила, что обыденные представления о том, что физиотерапевтические процедуры оказывают положительное влияние на психику, уже доказаны. Поэтому для улучшения эмоционального состояния имеет смысл задействовать весь арсенал доступных методов — не только психологические, но и психофизиологические и физиотерапевтические.

Далее ученые ТюмГУ намерены оценить психологические эффекты от косметологических процедур разной степени инвазивности: фейсбилдинга, "уколов красоты" и косметологических масок.