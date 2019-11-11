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Названа смертельная опасность выходных 

Lenta.ru 2 часа назад
Названа смертельная опасность выходных
Фото: Lenta.ru
Исследователи из США выяснили, что люди, у которых внезапная остановка сердца случилась в выходные дни, выживут с меньшей вероятностью, чем те, у кого сердце остановилось в будние дни. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Ученые рассмотрели случаи остановки сердца, случившиеся вне больницы, у пациентов, которым делали дефибрилляцию. Были проанализированы данные 3000 пациентов по всему миру, 27 процентов которые дожили до госпитализации. Оказалось, что те люди, у которых остановка сердца произошла в период с 12 часов в субботу до 23:59 в воскресенье, выживали на 20 процентов реже остальных.
По словам ученых, причиной меньшей выживаемости может быть меньшая вероятность того, что в выходные дни пациент окажется поблизости от автоматического внешнего дефибриллятора.
Ранее сообщалось, что ученые Йельского университета в США определили причины внезапной смерти при физических нагрузках. Оказалось, что ключевую роль играют структуры тканей, называемые внеклеточным матриксом и участвующие в механической поддержке клеток. Матрикс может способствовать прогрессированию опасных болезней сердца.
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