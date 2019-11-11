Опасный витамин: что убивает вейперов

Причина смерти вейперов от загадочной болезни — масляный раствор витамина Е, считают американские специалисты. Однако пока неизвестно, как именно он привел к заболеванию. Кроме того, нельзя снимать со счетов и другие потенциально опасные вещества.

Американских вейперов сгубил витамин Е, сообщается на сайте Центров по контролю заболеваний США (CDC). Он оказался во всех пробах, взятых из легких пострадавших.

О загадочной болезни, поразившей вейперов в США, стало известно летом 2019 года. Наиболее распространенными симптомами стали кашель, боль в груди, нехватка кислорода, лихорадка, головная боль, потеря сознания, диарея, анорексия, потеря веса.

Бронхоскопия позволила установить, что заболевание — не инфекционное. Рентгенограммы показали затемнение в нижней части легких, компьютерная томография — снижение воздушности легочных альвеол.

Специализированное лечение подобрать не удалось из-за неизвестной причины болезни.

У некоторых пациентов симптомы прошли сами, другим же понадобилась серьезная медицинская помощь, вплоть до интубации. На данный момент количество пострадавших от неизвестной болезни превысило 2000, погибли 39 человек.

Теперь виновник заболевания, кажется, найден — это ацетат витамина Е, маслянистое вещество, содержавшееся почти во всех образцах жидкостей для вейпов, которыми пользовались пострадавшие.

Он был обнаружен во всех пробах, полученных при бронхоскопии легких у пострадавших. Также он находился в большинстве образцов жидкостей, которыми те пользовались незадолго до появления симптомов.

«Мы впервые обнаружили потенциально опасное вещество в биологических образцах у пациентов с такими повреждениями легких», — сообщили в CDC.

Тем не менее, до сих пор не ясно, как именно витамин Е приводит к симптомам, от которых пострадали вейперы. Кроме того, отмечают исследователи, нельзя снимать со счетов и другие потенциально опасные вещества — так, многие случаи болезни оказались также связаны с употреблением каннабиоида тетрагидроканнабинола.

Ранее врачи предположили, что пациенты пострадали от липоидной пневмонии, которая возникает, когда в легкие попадает жир. Однако картина была не слишком типичной для этого заболевания. Обычно присутствие масел в легких хорошо визуализируется и выглядит на рентгене как воспаленная по краям лужица, говорят исследователи. У пациентов же ничего подобного не обнаружилось.

При этом анализы крови указывали на воспаление в организме, а в полученном из легких материале содержалось большое количество макрофагов — клеток, которые занимаются захватом и перевариванием чужеродных для организма частиц. Они играют роль первой линии иммунной защиты от патогенов в организме.

В макрофагах исследователи обнаружили следы жира, который те уничтожали.

«Если связанное с вейпингом поражение легких — это форма липоидной пневмонии, то это что-то новое, — отметили они тогда. — Здесь воспаление легких не ограничивается конкретной областью и продолжается довольно долго».

Исследование тканей легких вейперов, как умерших, так и живых, дало еще более неоднозначные результаты.

Ткани выглядели так, словно подверглись воздействию горчичного газа или аналогичного химического оружия, писали ученые.

«Честно говоря, это выглядит так, будто где-то на производстве произошла авария, разлились токсичные химикаты и эти люди подверглись воздействию паров, а их дыхательных пути пострадали от химического ожога», — говорил автор работы хирург Брэндон Ларсен.

В таких случаях клетки, выстилающие легкие, отмирают. Гибель клеток вызывает иммунный ответ, который приводит к отеку, отслаиванию отмерших клеток и просачиванию жидкостей в легкие. Все это, в свою очередь, затрудняет дыхание или делает его вовсе невозможным, объяснил он.

Ларсен отметил, что пациентам не удастся полностью вылечиться.

«Судя по тяжести повреждений, которые мы видим, по крайней мере в некоторых из этих случаев, я не удивлюсь, если у этих людей разовьются хронические респираторные заболевания», — сказал он.

Изначально электронные сигареты и вейпы преподносились как способ бросить курить или хотя бы уменьшить вред от пагубной привычки. Однако в последние годы они стали крайне популярны у школьников и молодежи. Так, в США во время опроса в 2018 году 21% старшеклассников признался в использовании вейпов в течение последнего месяца, в то время как в 2017 году таковых насчитывалось лишь 11%.