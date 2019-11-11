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Назван симптом, предсказывающий скорое появление рака 

Primpress 1 час назад
Назван симптом, предсказывающий появление рака
Фото: Primpress
Медицинские специалисты выявили единый симптом, позволяющий выявить скорое появление онкологии в организме человека, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на издание «Жизнь как она есть».
Проблема в лечении онкологии заключается в том, что зачастую граждане слишком поздно обращаются к врачу, когда стадия рака уже запущенная. Но врачам удалось выявить общий симптом, почувствовав который необходимо немедленно пройти обследование.
Речь идет о появлении быстрого чувства сытости. Жидкость из вен начинает вытесняться в брюшную полость. Таким образом, даже при маленьком объеме пищи у человека быстро появляется чувство насыщения и может быть даже вздутие живота. Если появляется такое чувство, нужно как можно скорее обратиться к врачу.
Также среди тревожных признаков называют беспричинную потерю веса, пожелтение кожи, сильную внезапную слабость.
Ранее сообщалось, что ученые из университета Квинс в Белфасте назвали напиток, который может в два раза снизить риск развития одного из видов рака.
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