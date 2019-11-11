Назван симптом, предсказывающий появление рака

Назван симптом, предсказывающий скорое появление рака

Медицинские специалисты выявили единый симптом, позволяющий выявить скорое появление онкологии в организме человека, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на издание «Жизнь как она есть».

Проблема в лечении онкологии заключается в том, что зачастую граждане слишком поздно обращаются к врачу, когда стадия рака уже запущенная. Но врачам удалось выявить общий симптом, почувствовав который необходимо немедленно пройти обследование.

Речь идет о появлении быстрого чувства сытости. Жидкость из вен начинает вытесняться в брюшную полость. Таким образом, даже при маленьком объеме пищи у человека быстро появляется чувство насыщения и может быть даже вздутие живота. Если появляется такое чувство, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Также среди тревожных признаков называют беспричинную потерю веса, пожелтение кожи, сильную внезапную слабость.

Ранее сообщалось, что ученые из университета Квинс в Белфасте назвали напиток, который может в два раза снизить риск развития одного из видов рака.