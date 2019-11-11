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Жизненные трудности снижают IQ и ухудшают работу мозга 

Аргументы Недели 1 час назад
Жизненные трудности ухудшают работу мозга
Фото: Аргументы Недели
Ученые предоставили доказательства того, что трудности на жизненном пути способны снижать IQ и ухудшать работоспособность мозга. Они нашли связь между эпигенетическими преобразованиями в гене DRD2 и невысокими результатами теста на уровень IQ.
Якоб Камински и Флориан Шлагенхауф доказали, что мутации в структуре определенного гена, вызванные неблагополучными внешними причинами, понижают уровень интеллекта. Эксперты провели эксперимент, в котором участвовали 1500 подростков, была найдена связь между трансформациями в гене DRD2 и невысокими показателями теста на интеллект.
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