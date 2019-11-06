Ученые нашли связь между едой и ранней смертью

Ученые выявили связь между рационом питания и риском ранней смерти

Чем больше доля белка в пищевом рационе, тем выше риск смерти. Такая корреляция была установлена на основе данных 2641 мужчин в возрасте о 42 до 60 лет. Однако не все источники белка оказывают одинаково неблагоприятное воздействие на здоровье, пишет Zentrum, ссылаясь на недавнее исследование финских ученых.

В ходе долгосрочного исследования факторов, способствующих возникновению ишемической болезни сердца, ученые выявили четкую взаимосвязь между рационом питания и риском ранней смерти. Наблюдения велись за мужчинами из портового финского города Куопио.

"За 22,3 года наблюдений было 1225 смертей от болезней. Более высокое потребление общего белка и животного белка имело статистически значимые корреляции с повышенным риском смертности", — сообщалось в работе ученых.

Мужчины, в рационе которых было более 200 г мяса в день, имели повышенный риск преждевременной смерти — на 23% больше по сравнению с теми, кто потреблял значительно меньше мяса (менее 100 г в день).

А при наличии хронических заболеваний животные белки тем более вредны. Особенно если диагностированы, например, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые или онкологические заболевания — в этих случаях существует четкая взаимосвязь между содержанием белка в рационе и риском преждевременной смерти.

Между тем, диета с большим количеством растительного белка не только не влечет за собой повышенный риск смерти, а значительно увеличивает продолжительность жизни.

Особенно она полезна для людей с хроническими заболеваниями, поскольку употребление такой пищи стимулирует обмен веществ и способствует повышению иммунитета.

По словам исследователей из университета Восточной Финляндии, чем больше растительного белка в рационе (содержится в фасоли, чечевице, орехах и пр.), тем лучше для здоровья.

При этом авторы предупреждают: