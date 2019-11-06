Малышева призывает не использовать туалетную бумагу

Телеведущая Елена Малышева считает, что людям нужно прекратить использование туалетной бумаги — такое заявление самый знаменитый доктор России сделала во время передачи «Жить здорово». По ее словам лучше исключить туалетную бумагу так как та травмирует слизистую оболочку. Если использовать даже самую мягкую продукцию то все равно могут появиться трещины и инфекции.

Малышева не оставляет россиян без альтернативы. Она советует использовать интимный душ после каждого посещения санузла. По мнению телеведущей, каждый туалет должен быть оборудован биде.

Доктор любит делать провокационные заявления. Она как-то сообщила, что лучше не пить горячий чай. По ее словам, напиток может спровоцировать появление онкологических заболеваний. Те, кто пьют горячий чай, рискуют получить рак пищевода.